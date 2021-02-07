Участок семье умершей матери 10 детей и 207 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 7 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день – 7 февраля.

Экс-капитан «Зенита» Игонин провел тренировку для школьников Заневского поселения

В ней также приняли участие обладатель Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Константин Лепехин, финалист Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Борис Горовой и экс-капитан «Зенита», куратор Заневской спортшколы Алексей Игонин.

Воспитанников интерната во Мге совратил ранее судимый за это петербуржец

Неизвестный «через WhatsApp совершил развратные действия в отношении двух 13-летних воспитанников». Подозреваемого задержали в квартире дома № 69/1 на Планерной улице в Санкт-Петербурге. Установлено, что задержанный 47-летний петербуржец ранее отсидел пять лет в колонии за развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В семи районах Ленобласти от COVID-19 вылечились более 90% заболевших

Больше всего выздоровевших в семи районах региона. Это Волосовский (91,5%), Всеволожский (91,1%), Гатчинский (90,5%), Кингисеппский (91,6%), Ломоносовский (90,5%), Тихвинский (90,3%) и Тосненский (90,8%) районы.

«Поезд Победы» покидает Ленобласть

Экспозицию передвижного музей «Поезд Победы» во время его путешествия по Ленинградской области посетили 14 164 человека. Дрозденко направил официальное письмо в адрес президента России с просьбой вернуть «Поезд Победы» в регион в связи с популярностью музея на колесах. Также виртуальную экспозицию можно посмотреть на сайте ПоездПобеды.рф.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 207 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 февраля. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Семье умершей от COVID-19 матери 10 детей выделили участок в Ленобласти

Александр Дрозденко помог семье умершей 4 февраля от COVID-19 матери 10 детей Светлане Сельденин. Им предложен участок в Свердловском поселении Всеволожского района, недалеко от Санкт-Петербурга. Его приведут в порядок за счет бюджета, помогут построить дом. Если семье не понравится участок, она сможет выбрать другой.