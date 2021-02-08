Развитие сельских территорий и 205 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 8 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день – 8 февраля.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 205 человек. Общее число заболевших — 32 397, выздоровели — 28 814. Более подробный список населенных пунктов, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Развитие сельских территорий

На развитие сельских территорий Ленобласти в 2021 году выделят три миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют дороги, построят сады и школы, а также объекты здравоохранения, спорта, культуры, реализуют проекты по газификации и благоустройству. Также в 2021 году область возведет три подъездных дороги — к деревне Козырево, поселку Михалево и новой школе в Большой Пустомерже.

Новые подопечные “Велеса”

В Центр реабилитации диких животных «Велес» поступили новые подопечные — лис с серьезными травмами и четырехмесячный львенок. Лис попал головой в капкан и много дней пытался избавиться от него. Снять его удалось только при помощи специального оборудования. А львенка изъяли на фотосессии, у хозяйки не оказалось подтверждающих и правоустанавливающих документов.

В Сланцах установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Уже в этом месяце в Сланцах оборудуют дополнительными баками для пластика и стекла 20 мусорных площадок. Это будет уже четвертый город в Ленобласти, где в тестовом режиме запущен раздельный сбор отходов. Ранее пилотный проект стартовал в Кингисеппе, Ивангороде и Луге.

Уничтожение борщевика хотят включить в список общественных работ

Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ. В Ленобласти уже есть подобный опыт. Так, в 2020 году в Тельмановском сельском поселении прошла акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик»: неплательщики косили сорняк по берегам Ижоры, где запрещено использовать для этого химические вещества.

Гатчинский парк останется бесплатным

Вход в Дворцовый парк для посетителей остается свободным еще как минимум до конца 2021 года. Гатчинский парк открыт для посетителей каждый день с 6.00 до 22.00. Посетителей парк просят при входе надевать маски, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и воздержаться от прогулки, если заметили у себя признаки ОРВИ.