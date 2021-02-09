Водным путем по местам Петра I можно будет пройти в Ленобласти

Маршрут «Путь Петра Великого» стартует из Санкт-Петербурга, проходит по реке Нева и, через Ладожское озеро, попадает в реку Свирь.

Новый туристический маршрут заработает уже в 2021 году. Первыми проедут от Санкт-Петербурга до Лодейного Поля, через Шлиссельбург, Новую и Старую Ладоги туроператоры 47 региона.

По пути следования теплохода предусмотрено посещение крепости «Орешек», многочисленных монастырей, музев. Также туристы побывают на месте спуска первого корабля Балтийского флота ─ фрегата «Штандарт».

Напомним, что в Приозерском районе Ленобласти активно готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также на территории региона устанавливают информационные щиты с QR-кодами, которые помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах.