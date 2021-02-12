Петербуржец пытал кусачками инвалида-сироту ради квартиры  

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца, которого подозревают в избиении и вымогании квартиры у больного сироты.

Следствие установило, что 30-летний обвиняемый в апреле 2020 года пытал инвалида в квартире дома № 91 на Муринской дороге. Сначала он избил жертву и отобрал у нее мобильный телефон.

Затем он зажимал инвалиду палец кусачками и требовал документы на квартиру, которую тот получил как сирота. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Приозерска подозревают в систематическом избиении 8-летнего пасынка.