Психолог объяснил, почему в Мурино часто гибнут люди и совершаются преступления

По мнению психолога Сергея Ключникова, на психику местных жителей могут оказывать негативное влияние массовая жилая застройка и переутомление.

Психолог считает, что изматывающие ежедневные поездки в Санкт-Петербург на работу, зияющие окна, однообразная архитектура, скученность – все это агрессивная среда.

«Это вызывает в человеке повышенную невротичность, тревогу и раздражение, которые выплескиваются в социальном поведении», – выразил мнение Сергей Ключников

Ранее ivbg.ru сообщал о нескольких случаях гибели людей в Мурино. Еще 10 февраля стали известны подробности убийства и расчленения женщины в этом городе. А 11 февраля в Мурино девушка упала с высоты и пробила лобовое стекло машины – труп доставали из салона. Полагают, что она не смогла вынести послеродовой депрессии и покончила с собой.

Также в Мурино регулярно происходят и другие преступления. Местного жителя подозревают в надругательстве над двумя школьницами 14-ти и 15-ти лет – он заманил их к себе через соцсеть. О происшествии в городе ivbg.ru и 15 февраля – житель Мурино жестоко избил своего соседа в подъезде.