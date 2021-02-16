Соцпредприниматели Ленобласти могут получить до 500 тысяч рублей в качестве гранта

Гранты на реализацию бизнес-проектов социальной направленности выдадут предпринимателям, имеющим статус «социальный» и состоящим в перечне социальных предприятий

За счет финансовой поддержки — до 500 тыс. рублей, они смогут компенсировать до 50% затрат на проект. Для получения гранта необходимо будет пройти обучение и защитить свой проект.

Новый механизм поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что в 2020 году в перечень социальных предпринимателей вошли 35 малых предприятий региона. Перечень формируется ежегодно, подать заявку на вступление необходимо до 1 мая 2021 года в ГКУ «Ленинградский областной Центр поддержки предпринимательства».

Что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки для соцпредпринимателей существуют в Ленобласти? Об этом, а также о том почему именно за этой сферой будущее для многих компаний, ivbg.ru поговорил с руководителем центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти Парсаданян Софией. Также напомним, что в Ленобласти работает программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 млн рублей на выкуп помещения всего под 2,1% годовых.

В 2020 году на поддержку предпринимателей Ленобласти из федерального и областного бюджетов было направлено 1,5 млрд рублей, из которых 200 млн рублей — на социальный бизнес. Первый микрозайм уже выдан предпринимателю из Соснового Бора. Фонд поддержки предпринимательства одобрил кредит в размере 2,7 млн рублей, сроком на 2 года по ставке 2,1% годовых. На эти средства будет создан нейрореабилитационный центр для детей и взрослых. Еще несколько заявок находятся на рассмотрении.