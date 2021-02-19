Зарезавшая возлюбленного жительница Янино госпитализирована с отравлением

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жительница Янино зарезала возлюбленного и сообщила об этом в полицию 17 февраля около 23:30.

Пара выпивала алкогольные напитки. Возникла ссора, и 34-летняя женщина ударила ножом 40-летнего возлюбленного. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Убийца сама сообщила о произошедшем в полицию.

Уголовное дело об убийстве возбуждено 18 февраля. Подозреваемая, по предварительным данным, помещена в реанимацию местной больницы с отравлением.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что участник митингов и провластных фракций Дмитрий Мякшин найден мертвым в Токсово.