Фотовыставка в Сланцах и 180 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 23 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 23 февраля.

В Вырице после пожара найдено сильно обгоревшее человеческое тело

Прибывшие на место происшествия восемь человек и две единицы техники вывели из дома женщину и ликвидировали возгорание.

Отмечается, что под завалами было найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 180 новых зараженных 23 февраля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 266, выздоровели — 31 199.

Ссора на кладбище во Всеволожском районе закончилась стрельбой из травматического пистолета

Правоохранители задержали троих участников конфликта и доставили в территориальный отдел полиции для установления деталей произошедшего. В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.

Фотовыставка «Мир через объектив» открылась в Сланцах

По информации Сланцевской библиотеки, работы известного фотографа Валерии Беляевой могут увидеть взрослые и дети.

По словам Валерии, началу увлечения фотографией поспособствовал ее дедушка, который подарил ей в детстве фотоаппарат.

Работы Валерии Беляевой можно увидеть в библиотеке в микрорайоне Лучки.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего в Волховском районе мужчину

В группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд ЛизаАлерт Питер» опубликовали сообщение о пропаже Шарапова Олега Александровича. В субботу, 13 февраля он ушел из дома и не вернулся.

Возложение цветов к памятнику «Слава героям» прошло 23 февраля в Тихвине

Жители города стали участниками всероссийского флешмоба и почтили память защитников Отечества возложив цветы к памятнику «Слава героям».

Отмечается, что к торжественному мероприятию присоединились неравнодушные горожане и участники подростковых клубов.