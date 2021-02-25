С начала 2021 года новую работу в Ленобласти нашли 2,7 тысяч человек

На сегодня уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти составляет 1,96% – зарегистрировано 21 тысяча безработных, против 30 тысяч на 1 января

В январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными признали 2915 человек, за это время было выдано более 13 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен.

«Еще осенью мы утвердили комплекс мер по снижению напряженности на рынке труда региона и уже сегодня видим позитивный результат — снижение уровня безработицы и снижение обращений граждан на Биржу труда. Комплекс мер включает не только активную работу по трудоустройству, но и общественные работы , переобучение для сотрудников предприятий, обучение новым специальностям безработных , женщин и пенсионеров, гранты на открытие своего дела», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.