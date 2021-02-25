Губернатор Ленобласти дал поручение расширить площади для лесовосстановления

Для компенсационного лесовосстановления глава Ленобласти предложил использовать земли запаса и покрытые лесом земли сельхозназначения.

«Необходимо разработать методику возвращения в хозяйственный оборот в статусе земель лесного фонда земель запаса и залесненных участков сельхозземель», — соответствующее поручение дал комитету по природным ресурсам глава региона Александр Дрозденко на заседании областного правительства, где обсуждались итоги работы лесного комплекса в 2020 году. «Главное, чтобы леса не стало меньше при реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул губернатор.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Также регион возглавил список субъектов РФ по восстановлению лесного фонда.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленобласти. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны. В 2020 году в Ленобласти появилось 425 гектаров нового леса.