Новый веломаршрут и 134 новых случая COVID-19: главное в Ленобласти за 27 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 27 февраля.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 134 человек. Общее число заболевших — 35 856, выздоровели — 31 670. Более подробный список населенных пунктов, где зафиксировали новых зараженных, по ссылке.

Новый веломаршрут

Протяженность нового веломаршрута, который соединил Сосновый Бор и Шлиссельбург, составляет более 400 километров. Маршрут познакомит любителей активных путешествий со старинными усадьбами, императорскими охотничьими угодьями Лисино-Корпуса и памятниками ВОВ. А также позволит увидеть захватывающие виды Финского залива, Копорской крепости, Сосновоборской атомной электростанции.

В поселке Петровское появился фармацевт

Аптечный пункт в поселке Петровское Приозерского района был закрыт с сентября 2020 года, не было возможности даже купить льготные лекарства. Ближайшая аптека находится в 16 км от поселка — в Сосново. После публикаций в СМИ и соцсетях удалось найти не только нового фармацевта, но и его помощника.

Над Ленобластью вновь будет видно северное сияние

Северное сияние вновь можно будет увидеть с 28 февраля по 2 марта. Согласно прогнозам, вечером 28 февраля ожидается переменная облачность. Но тем, кто планирует выезд на природу, стоит ориентироваться по картам фактической облачности и параметрам солнечного ветра.

Задержаны возможные участники перестрелки в кафе Шлиссельбурга

Все они выходцы с Кавказа в возрасте от 23 до 36 лет, четверо имеют российское гражданство. В их числе 33-летний владелец кафе «Баку», в котором и произошла перестрелка. Напомним, что стрельба в кафе произошла в ночь на 26 февраля, в результате один человек погиб.

Танцовщицы в бикини поздравили чиновников из Волхова

В сеть попало видео, как девушки в бикини и перьях танцуют в администрации Волховского района, на фоне — гербы страны, области и района. Так местные чиновницы поздравили своих коллег с 23 февраля. Хотя многие пользователи соцсетей осудили такой подарок. Позже глава администрации Алексей Брицун отметил, что место было выбрано не самое удачное, но другого и нет. Но ничего криминального в «творческом номере не видит, да и они же не голые танцевали».