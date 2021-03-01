Медиков Ленобласти приглашают на концерт-благодарность

Женщин медиков — тех, кто целый год трудился на передовой борьбы с COVID-19, поздравят артисты Мариинского театра и симфонического оркестра в БКЗ «Октябрьский» накануне 8 марта.

Солисты Мариинского театра Григорий Чернецов и Карина Чепурнова, победители проекта «Голос» Дина Гарипова и Александра Воробьева споют для медицинских работников Ленобласти на концерте по случаю 8 марта. Также перед зрителями выступит симфонический оркестр Ленобласти под управлением дирижера Михаила Голикова.

Концерт пройдет при поддержке «Группы ЛСР». Все билеты распространяются бесплатно.

По данным на 1 марта, в Ленобласти выявили 153 новых случая COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 36 151 человека, выздоровели — 32 064.

С 1 марта в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.