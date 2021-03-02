Производители из Ленобласти показывают миру лаки, краски и смолы

Предприятия региона представляют свою продукцию на специализированной международной выставке «Интерлакокраска 2021» в Москве.

На коллективном стенде Центра развития промышленности Ленобласти свою продукцию представили пять предприятий: производитель полимерных смол «Аттика» из Тосненского района, производитель, разработчик и поставщик лакокрасочных материалов «Приматек» из Гатчины, «Торговый дом «Функциональные материалы», предприятия «Терминал «Янино» и «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» из Тосненского района.

Вам будет интересно Продукция Ленинградской области экспортируется в 138 стран по всему миру ВЭДсовет посетил Центр развития промышленности Ленинградской области, чтобы выяснить, как поддерживают региональных экспортеров. Центр поддержки экспорта начал работать в Ленинградской области... 20.02.2021 203

Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.