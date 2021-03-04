Ленобласть заготавливает шишки сосны и ели для проекта «Сохранение лесов»

Все они направлены на переработку в сушильные комплексы Лужского лесного центра и Тихвинского лесного питомника.

Из переработанного лесосеменного сырья уже получено порядка 325 килограмм семян. После завершения экспертизы начнется посев семян для выращивания саженцев. В планах Ленобласти на 2021 год осуществить лесовосстановление на площади порядка 18 тысяч га.

Вам будет интересно Губернатор Ленобласти дал поручение расширить площади для лесовосстановления Для компенсационного лесовосстановления глава Ленобласти предложил использовать земли запаса и покрытые лесом земли сельхозназначения. Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым... 25.02.2021 182

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.