Ленобласть заготавливает шишки сосны и ели для проекта «Сохранение лесов»

Автор: Кира Нагорная
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Все они направлены на переработку в сушильные комплексы Лужского лесного центра и Тихвинского лесного питомника.

Из переработанного лесосеменного сырья уже получено порядка 325 килограмм семян. После завершения экспертизы начнется посев семян для выращивания саженцев. В планах Ленобласти на 2021 год осуществить лесовосстановление на площади порядка 18 тысяч га.

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25.02.2021 182

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.

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