Еще 144 жителя Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 5 марта

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за последние сутки выявили 144 новых случая COVID-19. Оперштаб приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Пикалево (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), Рабитицы (+2).
  • Волховский район: Волхов (+8).
  • Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), пгт им. Морозова (+1), Старая (+1), пгт им. Свердлова (+4), массив Белоостров, СНТ им. Луначарского (+1), Ириновка (+1), Павлово (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+1), Порошкино (+1), Лесколово (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Советский (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+2), Подборовье (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Никольское (+4), Сиверский (+4), Вырица (+1), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Котельский (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+7), Бестоголово (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Назия (+1), Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).
  • Ломоносовский район: Яльгелево (+1), Узигонты (+1).
  • Лужский район: Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+2), Вознесенье (+1), Важины (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+4), Суходолье (+1), Ларионово (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4), Гостицы (+1), Старополье (+1), Сорокино (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+8), Красава (+2).
  • Тосненский район: Тосно (+3), Трубников Бор (+1), Сельцо (+1).

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.

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