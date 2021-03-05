Еще 144 жителя Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 5 марта

В Ленобласти за последние сутки выявили 144 новых случая COVID-19. Оперштаб приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.