Еще 144 жителя Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 5 марта

В Ленобласти за последние сутки выявили 144 новых случая COVID-19. Оперштаб приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), Рабитицы (+2).
- Волховский район: Волхов (+8).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), пгт им. Морозова (+1), Старая (+1), пгт им. Свердлова (+4), массив Белоостров, СНТ им. Луначарского (+1), Ириновка (+1), Павлово (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+1), Порошкино (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Советский (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+2), Подборовье (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Никольское (+4), Сиверский (+4), Вырица (+1), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Котельский (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+7), Бестоголово (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Назия (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Яльгелево (+1), Узигонты (+1).
- Лужский район: Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Вознесенье (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Суходолье (+1), Ларионово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Гостицы (+1), Старополье (+1), Сорокино (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+3), Трубников Бор (+1), Сельцо (+1).
Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.