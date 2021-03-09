Суд отправил под арест петербурженку, избившую собственную бабушку

Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу 25-летнюю петербурженку, которую обвиняют в избиении собственной бабушки.

Под арестом девушка проведет два месяца — до 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, во время ссоры девушка несколько раз ударила свою 82-летнюю бабушку по голове, а после позвонила в экстренные службы и заявила, что пенсионерка сама упала и повредила глаз. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что обвиняемая была пьяна и нанесла удары умышленно.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге сиделка издевалась над блокадницей. Она избивала 98-летнюю пенсионерку и угрожала ей убийством.