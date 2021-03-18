Ленобласть планирует заключить с гидрометеорологическим университетом соглашение о сотрудничестве

О планах сотрудничать с гидрометеорологическим университетом рассказал Александр Дрозденко в ходе заседания экосовета.

Он рассказал, что сегодня, 18 марта, встречался ректором гидрометеорологического университета. И для более успешной реализации проекта «Чистая вода» с ними точно будет заключено соглашение о сотрудничестве – либо в рамках экосовета, либо на ПМЭФ.

Добавим, что 2021 год в Ленобласти объявлен Годом Чистой воды. За несколько лет власти региона планируют установить 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод, построить новые водонапорные сети, а также реконструировать крупные водоочистные сооружения. Работа в этом направлении уже активно ведется. Доля населения, обеспеченного чистой питьевой водой в Ленобласти, в 2020 году составила 83,37% и это выше, чем показатели прошлых лет.