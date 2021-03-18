В автопарк сосновоборской медсанчасти поступило 14 реанимобиля

Новые автомобили оснащены современной аппаратурой и пришли на замену прежним реанимобилям

Всего в отделение Центральной медсанчасти № 38 поступило 14 автомобилей, оснащенных кардиографом, медицинскими шинами, дефибриллятором, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.

«Для медиков современный реанимобиль представляет некую палату интенсивной терапии, где возможно провести необходимые реанимационные манипуляции», — рассказывает замначальника ЦМСЧ №38 ФМБА России Михаил Давиденко.

Стоит отметить, что одну машину для медиков купила Ленинградская атомная станция.

Вам будет интересно Новый центр онкологической помощи открыли в Гатчине Это уже четвертый онкоцентр в регионе с современным ремонтом и оснащенный новым диагностическим оборудованием. Администрация Ленобласти рассказала об открытии четвертого центра... 18.03.2021 100

Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей.

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи.