В автопарк сосновоборской медсанчасти поступило 14 реанимобиля

Новые автомобили оснащены современной аппаратурой и пришли на замену прежним реанимобилям
Всего в отделение Центральной медсанчасти № 38 поступило 14 автомобилей, оснащенных кардиографом, медицинскими шинами, дефибриллятором, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием.
Стоит отметить, что одну машину для медиков купила Ленинградская атомная станция.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей.
Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи.