Стало известно, где в этом году в Ленобласти установят станции по очистке воды

На сегодняшний день в Ленобласти уже установлены и работают 19 модульных станций очистки питьевой воды.

В этом году модульные станции по очистке питьевой воды установят в поселках Глебычево, Оредеж, Никольский, Красава, деревнях Куйвози, Турово, Овсище и других населенных пунктах. Станции по очистке сточных вод появятся в Гончарово, Громово, Мичуринском и деревне Пехенец.

Всего в ближайшие годы власти региона планируют установить 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод, построить новые водонапорные сети, а также реконструировать крупные водоочистные сооружения. Работа в этом направлении уже активно ведется. Добавим, что 2021 год в Ленобласти объявлен Годом Чистой воды.

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Также в этом году будут завершены реконструкция резервуаров чистой воды в Никольском Тосненского района и строительство объектов водоснабжения в деревне Раздолье Приозерского района.

В комитете по ЖКХ добавили, что по итогам 2020 года в городских поселениях региона 93,9% населения обеспечены качественным централизованным водоснабжением.