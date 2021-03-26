В Петербурге задержали подростков, которые избили прохожего на переходе в Петербурге

Ранее ivbg.ru рассказывал, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры девять человек избили прохожего, выстрелили в него из ракетницы, а после скрылись. Было возбуждено уголовное дело.

В нападении подозревают компанию неформальной группы правого толка. Полиция считает, что в своей жертве они заподозрили идейного оппонента. В качестве причастных задержаны девять человек. Лидера неформалов — 17-летнего подростка привлекли как подозреваемого. Именно он начал избивать сверстника.

Полиция устанавливает причастность данной группы к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.