Первые в сезоне съедобные грибы и 105 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 27 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 27 марта.

В Ленобласти 28 марта ожидаются до +12 °C и разрушение льда на Ладоге

В Ленинградской области 28 марта ночью без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +7… +12 °C. Также 27-29 марта ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. А 30 марта – порывы ветра 15-17 м/с. На Ладожском озере будет происходить процесс разрушения льда.

Первые в этом сезоне съедобные грибы найдены в Ленобласти

Жительница Ломоносовского района нашла первые в этом сезоне съедобные грибы саркосцифы. «Ура, ура!!! Наконец-то первые весенние грибочки решили порадовать! Увидела вдоль ручья такие хорошие проталинки и вспомнила, что там собирала саркосцифу в том году. Решила заглянуть и оказалось совсем не зря…», – подписала она фотографии в группе «Грибы и Грибники СПб».

Ровно 10 лет «Выборгская ракета» Виталий Петров финишировал на подиуме «Формулы 1»

Ровно 10 лет назад – 27 марта 2011 года – впервые в истории Ф1 российский гонщик Виталий Петров финишировал на подиуме и навсегда вписал Выборг и Ленинградскую область в историю мирового автоспорта. «Это большое и знаменательное событие в моей карьере. Я шел к такому высокому результату всю свою жизнь, – написал тогда Виталий Петров.

Региональные магистрали Ленобласти проверяют в преддверии весеннего паводка

В общей сложности на региональных дорогах Ленинградской области расположено свыше 11 тысяч водопропускных труб и 561 мост. Общая протяженность трасс – 9,3 тысячи километров. Работники дорожных служб проверяют в том числе и водопропускные трубы своевременная очистка которых помогает избежать критического подъема талых вод. У мостов ведется регулярный замер глубины.

В Ленобласти стартовал второй сезон конкурса «Большая перемена»

В центре «Ладога» 26 марта был дан старт второму сезону всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Участники второго сезона попробуют свои силы в задачах на эрудицию и профориентацию, разработают собственные проекты и присоединятся к волонтерским мероприятиям.

В Ленобласти стартовал фестиваль «Студенческая весна»

Ленинградский фестиваль «Студенческая весна» открыл прием заявок для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет. Участники фестиваля попробуют свои силы в семи творческих номинациях: вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, видео и журналистика.

В Ленобласти 27 марта зафиксированы 105 новых случаев COVID-19

Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19 – в заметке.