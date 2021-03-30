Вокалисты из Лодейного Поля стали победителями областного конкурса

Хор и вокальный ансамбль «Первоцвет» получил Дипломов Лауреатов I степени конкурса вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга».

Победу ансамблю из Лодейного Поля принесло исполнение русских народных песен, а также композиций на слова Константина Ушинского и Федора Тютчева.

Всего в музыкальном соревновании приняло участие 603 вокалиста – 24 хоровых коллектива и 12 ансамблей из 17 школ искусств из разных районов Ленинградской области.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».