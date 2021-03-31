Смертельное ДТП произошло вечером 29 марта на Выборгском шоссе неподалеку от поселка Поляны Выборгского района Ленобласти.

По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, в результате автомобиль Renault Sandero съехал в кювет и перевернулся. Женщина погибла на месте, ее личность устанавливается.

Ранее мы рассказывали, что в Тосно автомобиль на полном ходу сбил на “зебре” двух девочек-подростков. Одна из них умерла по дороге в больницу, вторая — находится в тяжелом состоянии. Женщину-водитель задержали и отправили под домашний арест.