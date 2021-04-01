Петербург ожидает еще 44 тысячи доз вакцины от Covid-19

В ближайшее время в Северную столицу поступит крупная партия препарата от коронавируса «Спутник V». Теперь вакцинация станет доступней — получить препарат уже можно в 133 местах города.

На данный момент в городе работает 133 прививочных пункта и 10 мобильных бригад. Как отмечают с Смольном, дефицита вакцины в ближайшее время не предвидется.

«Самое надёжное средство от COVID-19 — это прививка. Сделать ее совсем не сложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — заявил 1 апреля Олег Эргашев, вице-губернатор.

Ранее ivbg.ru писали, что Президент Молдавии попросила у Владимира Путина вакцину от коронавируса.