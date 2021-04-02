В понедельник, 5 апреля, глава Ленобласти ответит на вопросы жителей

Автор: Кира Нагорная
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Александр Дрозденко ответит на наболевшие вопросы жителей региона в ходе прямой линии. К нему присоединятся главы администраций районов

Связаться с главой области жители смогут в понедельник, 4 апреля, с 16.00 до 17.00.

Установить телефонную связь с Александром Дрозденко можно будет по следующим номерам:

006 – набор номера необходимо производить со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок будет бесплатным;

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость спишется согласно вашему тарифному плану.

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Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.

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