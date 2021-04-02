Ленобласть презентует на ПМЭФ туристический проект «Волховское Троеградие» 

«Волховское Троеградие» – это крупный туристический проект, объединяющий в одном маршруте три населенных пункта Ленобласти: Волхов, Старую и Новую Ладоги.

Участники туристического проекта «Мир своими глазами» сняли тревел-блоге о Волховском районе. Они посетили достопримечательности и предприятия Волхова, Старой и Новой Ладоги. В частности, музеи и крепости, Волховскую ГЭС и местное предприятие народных художественных промыслов «Волховская роспись».

Фильм можно будет увидеть на YouTube-канале Фонда Росконгресс.

Ранее мы рассказывали, что Ленобласть в 2020 году посетили почти пять миллионов туристов. Самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни и исторические кварталы Выборга.