В Тосно пенсионер хранил дома минометные мины времен войны

В ходе оперативной информации полицейские нашли в доме пенсионера из Тосно минометные мины времен Великой отечественной войны.

Было изъято три боеприпаса. Исследование показало, что это минометные мины 80 мм калибра. Каждая содержит заряд бризантного взрывчатого вещества – тротила, а также относится к категории неоконченно-снаряженных взрывных устройств.

В отношении 77-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Павлово взрывом оторвало руки мужчине, разбиравшему снаряд времен войны. После взрыва в квартире полицейские обнаружили 13 минометных снарядов, две ручных гранаты, около 200 патронов, шесть упаковок с порохом и детали оружия.