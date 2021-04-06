Реновация кабинетов пройдет в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году в Сясьстройской школе-интернате и Волховской школе.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, в школы закупят оборудование для поварского и швейного дела, коррекционно-развивающей работы, а также занятий дополнительного образования – робототехники и 3D-моделирования.

Отметим, что в рамках нацпроекта за два года кабинеты технологии были обновлены в девяти школах-интернатах региона. Также в Мгинской и Юкковской школах-интернатах для детей с нарушениями зрения и слуха полностью обновили образовательные пространства.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.