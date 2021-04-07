Увеличен размер выплат на детей и подведены итоги работы “Лиза Алерт”: главное в Ленобласти за 7 апреля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 7 апреля.

Коронавирус в Ленобласти

За прошедшие сутки в Ленобласти COVID-19 был подтвержден у 92 человек. Более подробный список населенных пунктов, где выявили новые случаи заражения, по ссылке.

Увеличили выплаты на детей

Так, семьи доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения будут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.

Из Петербурга в Гатчину планируют запустить скоростной электропоезд

Ленобласть договорилась с РЖД о запуске скоростного электропоезда из Петербурга в новую столицу региона. Власти региона дополнительно прорабатывают возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов.

Жители блокадного кольца будут получать петербургские льготы

Теперь жители Ленобласти, которые с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года оказались внутри блокадного кольца, будут получать денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также смогут пользоваться льготами на проезд. Ранее на жителей Ленобласти звание «блокадника» не распространялось.

Задержан зампред Госстройнадзора Ленобласти

Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями из-за недостроенных ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино Всеволожского района и ЖК «Город детства» в Коммунаре Гатчинского района. В частности, им не был организован необходимый надзор за деятельностью застройщиков.

Волонтеры “Лизы Алерт” подвели за март 2021 года

В марте особенно часто обращались с просьбой найти сбежавших подростков. Всего за месяц в “Лиза Алерт” поступило 225 заявок. Удалось найти живыми 161 человек, погибшими — 10.

Фонд защиты дольщиков достроит проблемные дома во Всеволожском районе

Речь идет о четырех домах, расположенных на землях ЗАО «Щеглово». Согласно материалам тендера, подрядчику предстоит завершить строительство, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, подключить дома к инженерным коммуникациям. Работы должны быть завершены через 22 месяца. На эти цели будет направлено 488,5 млн рублей.