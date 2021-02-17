Глава Ленобласти посетил новый бассейн в Ивангороде, где уже тренируется региональная сборная по синхронному плаванию.

«В мой пошлый приезд были замечания по бассейну. Все они устранены, объект введен в эксплуатацию и начал работать. В ближайшее время жители смогут посещать бассейн. После открытия границы ждем и посетителей из Нарвы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Строительство бассейна велось в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта». В ближайшие дни детская чаша бассейна примет младшие классы начальной школы и подготовительные группы детского сада. Идет подготовка к открытию отделения грудничкового плавания. Также бассейн смогут посещать все жители города, даже те, кто совсем не умеет плавать, ведь на территории комплекса работают профессиональные тренеры, готовые оказать помощь детям и взрослым.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.