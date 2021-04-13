Ленобласть презентует продукты и стройматериалы на международной выставке в Москве

На выставках «Продэкспо-2021» и «ИнтерСтройЭкспо» в Москве представлены кофе, соусы, сладости, теплоблоки и светильники.

На выставке «Продэкспо-2021» представлено шесть предприятий: «Фаворит» презентует кофе и цикорий, «Энергон Рус» – освежающие драже без сахара, «Гранд Базар» — восточные сладости, «Любимый Край» – печенье и пряники, «Глобус» – напиток на основе черноплодной рябины со вкусами меда и корицы, «Тетрис групп» – линейку соусов и маринадов.

Еще четыре производителя презентуют продукцию на выставке «ИнтерСтройЭкспо», которая открылась сегодня в «Экспофоруме» и продлится до 15 апреля.

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Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.