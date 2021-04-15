За неделю с гриппом и ОРВИ в Ленобласти госпитализированы 54 человека

За минувшую неделю, с 5 по 11 апреля, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 54 человека, 37 из них – дети. Неделей ранее — пять взрослых и 25 детей.

Подрастающее поколение до 14 лет составляет почти половину от числа всех заболевших — 48,9%. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Вам будет интересно Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня Полёты из России в Танзанию и Турцию будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Об этом стало известно в... 12.04.2021 528

По данным на 14 апреля, в Ленобласти выявили 92 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 41 170 человек, выздоровели — 38 038.