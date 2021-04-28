Первая мозаичная икона воспитанников Мультицентра заняла свое место в храме

Сегодня, 28 апреля, икона св. Александра Невского. сделанная ребятами в рамках проекта #Чудотворцымультицентра, заняла свое место на стене Храма Святого Александра Невского в Романовке.
По словам преподавателя и автора проекта художника-мозаичиста Андрея Тухватуллина, результат превзошел самые смелые ожидания. Сейчас ребята трудятся над второй мозаичной иконой св. Луки Крымского, которая должна быть готова в июне.
Проект #ЧудотворцыМультицентра направлен на преодоление стереотипного мышления в отношении трудового потенциала граждан с ментальными нарушениями здоровья. Мозаика станет наглядной демонстрацией профессиональных возможностей обучающихся Мультицентра, что повысит их шансы на последующее трудоустройство.
Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.
Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.