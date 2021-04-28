В Выборгском районе появится заказник «Кюренниеми»

Комплексные экологические обследования для научного обоснования создания ООПТ уже начались

В рамках работ, организованных комитетом по природным ресурсам Ленобласти и региональным отделением Всероссийского общества охраны природы, экспертами будет подготовлено детальное описание ландшафтного и биологического разнообразия территории и акватории, выявлены ценные природные комплексы и объекты, в том числе виды растений и животных, занесенные в Красные книги, уточнены границы и даны рекомендации по режиму особой охраны будущего заказника «Кюренниеми».

Заказник создадут по поручению главы Ленобласти. Напомним, что экотропу в «Кюренниеме» обустроят силами России и Финляндии. Бюджет проекта — около 424 тыс. евро.

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Сегодня на ООПТ Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов. По программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.