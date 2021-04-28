На майские праздники туристы отправятся на теплоходе из Северной столицы в крепость «Орешек»

«Водный» туристический сезон стартует 3 мая. Туристам предстоит первыми пройти по новому маршруту

Стоит отметить, что это не единственная туристическая новинка, которую приготовил своим гостям 47 регион. В этом году путешественники могут отправиться в поездку по маршруту Александра Невского, пройти новыми экотропами, пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты и гастрономические бренды.

Напомним, что в Приозерском районе Ленобласти активно готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы. Также туристы смогут пройти от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а самые смелые — и до Лодейного поля.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также на территории региона устанавливают информационные щиты с QR-кодами, которые помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах.