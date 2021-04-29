«Сад памяти» в честь защитников Ленинграда высадят во Всеволожском районе

Аллею груш и шиповника высадят 7 мая у мемориала девушкам лесорубам во Всеволожском районе

В Ленобласти акция «Сад памяти» стартует 1 мая. Всего запланировано порядка 30 мероприятий, которые пройдут во всех 19 лесничествах региона. Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили «Сады памяти» на общей площади более 59 га.

Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.

Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.