График работы медучреждений в майские праздники и 89 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 3 мая

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 3 мая.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 89 человек. Общее число заболевших — 42 841, выздоровели —39 646. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Ликвидация несанкционированных свалок

За минувший месяц на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора. Инспекторы Госэконадзора провели более сотни выездных проверок и рейдовых осмотров. Было заведено 97 дел об административных правонарушениях на сумму более 6 млн рублей.

График работы медучреждений Ленобласти в майские праздники

Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в майские праздники. Так, с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая работают дежурные службы. С 4 по 7 мая поликлиники Ленобласти будут работать по индивидуальным графикам.

Названы самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей

Согласно данным Роспотребнадзора на 27 апреля, в Ленобласти от укусов клещей пострадали 145 человек, среди них 38 детей. Случаи были зарегистрированы в 15 районах Ленобласти: больше всего в Киришском и Гатчинском.

Пропавшего в Лосево трехлетнего ребенка нашли живым

Мальчика нашли примерно через четыре часа после его пропажи — он спал в лесном массиве в 500 метрах от дачного участка. Ребенок жив и здоров.

Стартовал новый сезон конных скачек

Первые в сезоне соревнования по конкуру прошли в минувшие выходные в деревне Хирвости Ленобласти. Состязания наездников будут проходить в Петербурге и Ленобласти практически каждые выходные, вплоть до окончания сезона конного спорта в октябре. Вход на все турниры для зрителей — бесплатный.