К 1 июня будет произведено 57 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Стало известно, что производство российских вакцин от COVID-19 стоили бюджету страны 60 млрд рублей. К 1 июня будет произведено 57 миллионов доз вакцин против коронавируса.

В стране на сегодняшний день зарегистрировано 4 вакцины — «Спутник V» (7 производителей), ЭпиВакКорона (3 производителя), «КовиВак» (Выпускается в Центре Чумакова, где и был создан), а также «Спутник Лайт» на который выделено больше всего технических возможностей для производства — целых 8 производителей.

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Сколько же стоит одна доза вакцины? Дешевле всего ЭпиВакКорона — 842 рубля, затем КовиВак» — 866 рублей. Дороже всего стоит «Спутник V» ценой 866,81 рублей за дозу. Стоит отметить что каждая вакцина требует два укола. Исключением является однокомпонентный «Спутник Лайт», цена которого ещё не утверждена.