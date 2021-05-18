Центр управления региона обработал 1300 сообщений за неделю

Самыми популярными вопросами от ленинградцев остаются – вакцинация, ремонт дорог и благоустройство.

ЦУР фиксирует каждое обращение, направляет его в профильное ведомство и контролирует скорость и качество ответа. Всего на прошедшей неделе ЦУР зафиксировал 1319 сообщений.

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.