Центр управления региона обработал 1300 сообщений за неделю

Самыми популярными вопросами от ленинградцев остаются – вакцинация, ремонт дорог и благоустройство.
ЦУР фиксирует каждое обращение, направляет его в профильное ведомство и контролирует скорость и качество ответа. Всего на прошедшей неделе ЦУР зафиксировал 1319 сообщений.
Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.
Как уже ранее писал ivbg.ru, за 2020 год в администрации Ленобласти зарегистрировали 25 940 обращений, поступивших в письменной, электронной и устной формах. Через цифровую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», созданную на базе Центра управления регионом (ЦУР) — 5770 обращений.
Проект создан с учетом уже имеющихся ресурсов Ситуационного центра губернатора, который объединяет информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. В связи с этим, вся жизнь региона представлена на одной видеостене. Также ситуационный центр стал победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление»