В выборгской библиотеке рассказали о Линдуловской лиственничной роще

Олег Захаров — методист краеведческой работы Рощинского центра культурного досуга в Библиотеке на Рубежной провел лекцию об удивительном заповеднике

Линдуловская роща — государственный природный ботанический заказник, расположенный вблизи посёлка Рощино. Площадь заказника 986 га.

Вам будет интересно В заповедниках Ленобласти расставили искусственные гнездовья Дуплянки и гоголятники появились в заказниках «Выборгский», «Гладышевский заказник» и «Линдуловская роща». Работы по обустройству и ремонту дуплянок и гоголятников проводят специалисты... 31.03.2021 369

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе. При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.

Сегодня на ООПТ Ленобласти действуют 25 экологических маршрутов. По программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.