В Ленобласти выросло число заболевших COVID-19 — 98 новых случаев за сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 26 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+1), Чудцы (+1) .

Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+2), Роговицы (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2), Паша (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+8), Янино-1 (+4), Старая (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+1), д. Углово (+1), Корнево (+1), Родничковое (+1), Хирвости (+1), Канисты (+1) .

Выборгский район: Выборг (+2), Светогорск (+3), Приморск (+1), Отрадное (+1), Михалёво (+2), Малышево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Большево (+1), Сиверский (+1), Семрино (+1), Бор (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Кириши (+2).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Горбунки (+1), Лангерево (+1).

Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Ретюнь (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+5), Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Любань (+1).

Напомним, требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах. А в “красной зоне” региона и вовсе запретили общественные мероприятия. Также к концу недели Всеволожский район может перейти в «красную» зону.