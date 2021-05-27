Следком возбудил уголовное дело после избиения ребенка на детской площадке в Сиверском

Как сообщал ivbg.ru, 25 мая на детской площадке у дома №12 по улице Строителей в Сиверском 41-летний мужчина избил 11-летнего подростка.

По данным следствия, подросток находился на детской площадке, к нему подошел мужчина, несколько раз толкнул его, а затем повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося неоднократные удары рукой по голове. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

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Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.