Следком возбудил уголовное дело после избиения ребенка на детской площадке в Сиверском

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщал ivbg.ru, 25 мая на детской площадке у дома №12 по улице Строителей в Сиверском 41-летний мужчина избил 11-летнего подростка.

По данным следствия, подросток находился на детской площадке, к нему подошел мужчина, несколько раз толкнул его, а затем повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося неоднократные удары рукой по голове. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

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