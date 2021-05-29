Фото: в Тихвине преображают зону возле пешеходного мостика

В Тихвине продолжается благоустройство города. Опубликованы фотографии процесса облагораживания зоны у городского пешеходного мостика.
«Благоустройство зоны у пешеходного мостика идет полным ходом», – сообщает администрация
На фото видно, как ведутся подготовленные работы к установке ограждения. Строительная техника готовит площадку для дальнейших действий.
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