Дрозденко: Мы научились жить в новых условиях, и наша экономика продолжает расти

По итогам 2020 года Ленобласть улучшила свои позиции в Рейтинге социально-экономического положения регионов заняв восьмую строчку

«В этом году на результатах рейтинга отразилось экономическое состояние регионов. Ленобласть, как я уже говорил, идет против тенденций. По итогам года у нас отмечался рост как в сфере малого бизнеса и торговли, так и по объему инвестиций и индексу обрабатывающей промышленности. Мы научились жить в новых условиях, и наша экономика продолжает расти», – прокомментировал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Рейтинг составлен экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленинградская область заняла 10 место в рейтинге регионов России по социальной ориентированности бюджетов, девятое место в рейтинге регионов страны по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя, шестое место в десятке лучших регионов в практике борьбы с коронавирусом, 17 место в рейтинге регионов России по уровню социально-экономического роста по итогам 2020 года, третье место в рейтинге социально-экономического и экономического положения, уступив лишь Москве и Тюменской области и стала лучшим регионом России по инвестиционной политике.