Дрозденко: Мы научились жить в новых условиях, и наша экономика продолжает расти

По итогам 2020 года Ленобласть улучшила свои позиции в Рейтинге социально-экономического положения регионов заняв восьмую строчку
Рейтинг составлен экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленинградская область заняла 10 место в рейтинге регионов России по социальной ориентированности бюджетов, девятое место в рейтинге регионов страны по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя, шестое место в десятке лучших регионов в практике борьбы с коронавирусом, 17 место в рейтинге регионов России по уровню социально-экономического роста по итогам 2020 года, третье место в рейтинге социально-экономического и экономического положения, уступив лишь Москве и Тюменской области и стала лучшим регионом России по инвестиционной политике.