В Новом Девяткино к 2023 году построят две школы

Сейчас в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти работает только одна школа.

При этом, по данным на 2017 год, численность населения Нового Девяткино составляла 17,5 тысяч человек. В ближайшие два года там откроют еще две общеобразовательные школы, об этом Peterburg2 сообщил глава региона Александра Дрозденко.

Напомним, семьи с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет — получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Планируется, что прием заявлений начнется в середине июля. Сами выплаты будут производиться начиная с августа. Точных дат пока нет.