Во Всеволожском Мультицентре прошел семейный праздник

В Международный день защиты детей в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел День открытых дверей «Семейных приемных»

«У нас сегодня нет ведущего, ведь все от души! Благодаря нашей команде мы вместе сможем сделать гораздо больше, чем по отдельности, — приветствовала собравшихся директор Мультицентра Ирина Дрозденко. — Быть мамой и папой нигде не учат. Родители — это главные люди в жизни любого человека, ведь они преподносят самый главный дар — жизнь».

Сегодня в рамках «Семейных приемных» было все: трогательные выступления и теплые пожелания, веселая зажигательная музыкальная программа, аквагрим, катание на пони и, разумеется, чаепитие на свежем воздухе. Для родителей это был отличный повод познакомиться с деятельностью Мультицентра, получить необходимые консультации, узнать о действующих программах поддержки

«Семейные приемные — это проект, родившийся для постоянной помощи нуждающимся семьям и родителям. Сегодня праздник для детей, а также живая помощь и поддержка для родителей», — прокомментировала Оксана Громова, председатель областного отделения ВОРДИ по защите прав и интересов детей-инвалидов.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.