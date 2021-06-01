Во Всеволожском Мультицентре прошел семейный праздник

В Международный день защиты детей в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел День открытых дверей «Семейных приемных»
Сегодня в рамках «Семейных приемных» было все: трогательные выступления и теплые пожелания, веселая зажигательная музыкальная программа, аквагрим, катание на пони и, разумеется, чаепитие на свежем воздухе. Для родителей это был отличный повод познакомиться с деятельностью Мультицентра, получить необходимые консультации, узнать о действующих программах поддержки
Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.
Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.