Фото: еще двух спасенных тюленей выпустили на волю после реабилитации

В понедельник, 31 мая, в Финский залив выпустили еще двух тюленей Лахту и Крюкову, за которыми присматривали сотрудники центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Тюлени получили имена по названиям мест, где их нашли. Одну из них спасли строители у Лахта Центра, им даже пришлось прекратить шумные работы, чтобы не спугнуть малышку. А вторую сняли со льда Крюкова канала в самом центре Петербурга.

Тюлени прошли серьезное лечение, набрали достаточный для взрослой жизни вес и отправились в самостоятельное плавание.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.