Востребованные жителями Ленобласти Госуслуги оптимизируют

Команда управленцев представила проект отбора госуслуг для их оптимизации в Ленобласти

Напомним, что соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона, подписал губернатор Ленобласти на ПМЭФ-2021.

Совместно с Процессным офисом Ленинградской области учащиеся образовательной программы ВШГУ РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» разработали прозрачную и понятную систему принятия управленческих решений о выборе услуг для реинжиниринга, основанную на данных. Во время стажировки эта методика была апробирована на 50 реальных услугах нескольких комитетов.

«Для нас применение этой методики – новая ступень в работе по реинжинирингу услуг. Мы не просто оптимизируем все услуги, а действуем исходя из приоритетности – востребованности жителями, удовлетворенности. Это позволит нам поставить работу по оптимизации услуг на поток», – прокомментировал итоги защиты проекта заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В Ленобласти уже есть положительный опыт реинжиниринга государственных услуг. Тогда механизм предоставления 25 государственных услуг Ленинградской области упрощен и ускорен.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, пользователи портала «Госуслуги» начнут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки. На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступно 4 235 электронных услуг, более 95% из них — муниципальные услуги. В 2020 году количество жителей региона, получающих госуслуги в электронном виде, выросло на 114 000 человек и составило 1,5 млн. Планируется, что к 2023 году 95% госуслуг жители региона будут получать в удаленном формате, без личного посещения офисов соответствующих учреждений