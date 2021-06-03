Эксперты усовершенствуют предоставление госуслуг в Ленобласти

Соглашение, направленное на реализацию проектов в сфере оптимизации процессов в органах власти 47 региона, подписал губернатор Ленобласти на ПМЭФ-2021

Эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» будут сопровождать и консультировать профильные комитеты Ленобласти в работе над оптимизацией процессов и повышением управленческой эффективности.

«Процессный офис Ленобласть провел реинжиниринг уже более 25 услуг, устранив лишнюю документацию и сократив сроки. Но мы понимаем, что нам необходим опытный партнер, который будет сопровождать нас в этом деле, и таким партнером мы видим Федеральный центр компетенций, с которым уже успешно сотрудничаем в рамках нацпроекта «Производительность труда», — сказал Александр Дрозденко.

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Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений: с «Балтийским химическим комплексом» — на 868 млрд рублей, с «ЕвроХим» – на 125 и 132 млрд рублей, с «ИнвестБугры» — на 10 млрд рублей. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, с Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.