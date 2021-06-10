«Ладожский променад» появится в Кировске

По задумке дизайнера на променаде появится дополнительное декоративное освещение, зоны отдыха со скамейками, городскими качелями и даже уличный батут.

Также контейнерные площадки, расположенные в зоне благоустройства, предполагается отгородить декоративной стеной из габионов (металлической сетки, наполненной камешками).

Вам будет интересно Голос за будущее своих городов отдали 107 тысяч ленинградцев В масштабах России подведены итоги голосования за дизайн-проекты по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». С 26... 10.06.2021 71

Ознакомиться с результатами он-лайн голосования можно на сайте.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.